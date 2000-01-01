12.06 14:14 MIGnews.com

ОАЭ: нормализация Израиля с арабским миром под угрозой

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Планы Израиля по применению суверенитета над частями Западного берега могут разрушить усилия по нормализации отношений с арабским миром.Такое заявление в пятницу, 23 июня, в своей статье для "Едиот Ахронот" сделал посол Объединенных Арабских Эмиратов в США Результаты поиска Юсф Аль Отайба, передает The National."Весь прогресс может быть подорван одним простым шагом. Я хотел убедиться, что люди поняли, какие риски от этой возможности мы узрели. Существует определенная возможность, которая имеет потенциал в ближайшие годы, поскольку отношение к Израилю улучшается. Аннексия может быть препятствием, особенно для израильтян, которые так заинтересованы в нормализации отношений с новыми арабскими странами", – отметил он.По словам Отайба, такие решения, как правило, "принимаются в очень ограниченном внутреннем политическом аспекте"."Иногда мы не думаем о вторичных или третичных последствиях того, как отреагируют другие страны, что может произойти на улице или в стране, далеко от Израиля", – добавил он.