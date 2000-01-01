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Боррель ответил Ганцу на план по аннексии | Фото:12.06 16:13   MIGnews.com

Главный дипломат ЕС ответил Ганцу на план по аннексии

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель в ходе телефонных переговоров с министром обороны Израиля Бенни Ганцем прокомментировал план по применению суверенитета над частями Западного берега.

Об этом сообщают израильские СМИ.

В частности, Боррель заявил, что "обеспокоен планом по аннексии районов Иудеи и Самарии", осуществление которого запланировано на 1 июля.

Ранее офис Ганца сообщал, что глава минобороны Израиля сказал собеседнику, что "привержен продвижению мирного процесса". Он заявил о желании поддерживать открытый диалог с Евросоюзом и партнерами.

Также сообщалось, что стороны обсудили "укрепление отношений между Израилем и ЕС и региональную угрозу со стороны Ирана.


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