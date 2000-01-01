12.06 16:13 MIGnews.com

Главный дипломат ЕС ответил Ганцу на план по аннексии

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Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель в ходе телефонных переговоров с министром обороны Израиля Бенни Ганцем прокомментировал план по применению суверенитета над частями Западного берега.Об этом сообщают израильские СМИ.В частности, Боррель заявил, что "обеспокоен планом по аннексии районов Иудеи и Самарии", осуществление которого запланировано на 1 июля.Ранее офис Ганца сообщал, что глава минобороны Израиля сказал собеседнику, что "привержен продвижению мирного процесса". Он заявил о желании поддерживать открытый диалог с Евросоюзом и партнерами.Также сообщалось, что стороны обсудили "укрепление отношений между Израилем и ЕС и региональную угрозу со стороны Ирана.