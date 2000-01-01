12.06 11:05 MIGnews.com

13-й канал шокирован атакой Ликуда против Равива Друкера

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Работники 13-го канала израильского ТВ выступили в защиту своего коллеги, журналиста Равива Друкера.Друкер на прошлой неделе в программе Макор опубликовал отрывки записей разговоров владельца Безек Шауля Аловича, в которых тот рассказывает о том, что Нетаниягу “делает для него всего”.В заявлении работников канала сообщается о том, что они “шокированы” заявлением партии Ликуд и призывами посадить в тюрьму одного из ведущих журналистов канала Равива Друкера.В заявлении говорится: “Требование арестовать журналиста - пересечение еще одной красной черты в неистовом подстрекательстве против медиа, напоминающего самые черные режимы, которые бросают в темницы репортеров за то, что они выполняют свою работу. Мы поддерживаем Равива, программу Макор и репортеров, публикующих расследования против многих фигур на всех сторонах политической карты”.