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13-го канал шокирован атакой Ликуда против  Равива Друкера 12.06 11:05   MIGnews.com

13-й канал шокирован атакой Ликуда против Равива Друкера

Работники 13-го канала израильского ТВ выступили в защиту своего коллеги, журналиста Равива Друкера.

Друкер на прошлой неделе в программе Макор опубликовал отрывки записей разговоров владельца Безек Шауля Аловича, в которых тот рассказывает о том, что Нетаниягу “делает для него всего”.

В заявлении работников канала сообщается о том, что они “шокированы” заявлением партии Ликуд и призывами посадить в тюрьму одного из ведущих журналистов канала Равива Друкера.

В заявлении говорится: “Требование арестовать журналиста - пересечение еще одной красной черты в неистовом подстрекательстве против медиа, напоминающего самые черные режимы, которые бросают в темницы репортеров за то, что они выполняют свою работу. Мы поддерживаем Равива, программу Макор и репортеров, публикующих расследования против многих фигур на всех сторонах политической карты”.


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