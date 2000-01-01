12.06 16:01 MIGnews.com

Демократы грозят сократить США помощь Израилю

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Во вторник кандидат в Президенты от демократов Пит Буттиджич пообещал, что аннексия поселений на Западном берегу Израилем будет встречена сокращением американской помощи еврейскому государству, если он будет избран Президентом США в 2020 году.Мэр Саут-Бенда, штат Индиана, популярная «темная лошадка», выдвигаемая демократами, также выразила обеспокоенность по поводу «все более тревожных признаков того, что правительство Нетаниягу отворачивается от мира».«Больше не может сохраняться нынешнее положение дел. Давление истории, математики и демографии означает, что задолго до 2054 года израильтяне и палестинцы придут к миру или к катастрофе», – сказал Буттиджич.Нетаниягу пообещал в преддверии апрельских выборов начать аннексию поселений на Западном берегу. Не сумев создать правящую коалицию, он теперь оказался перед необходимостью проведения новых сентябрьских выборов.Буттиджич озвучил вышеуказанное заявление через несколько дней после того, как посол США в Израиле Дэвид Фридман сказал The New York Times: «при определенных обстоятельствах, я думаю, что Израиль имеет право сохранить часть, но вряд ли весь Западный берег».После критики со стороны палестинцев американский чиновник заявил, что Израиль не представил план аннексии какого-либо участка Западного берега, и такой план не обсуждается с США.