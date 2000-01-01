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Либерман не должен пройти! – Моше Гафни 12.06 08:20   MIGnews.com

Моше Гафни: Либерман не должен пройти!

Член Кнессета Моше Гафни заявил в понедельник на закрытой партийной конференции в Хайфе, что необходимо сделать все, чтобы председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман не преодолел избирательный порог на предстоящих выборах.

Гафни вспоминает: «Я боролся с ним на пленуме Кнессета, он произносил недопустимые слова против общины харедим. Необходимо приложить все усилия, чтобы он не преодолел порог на выборах. Если его и выберут, он не должен стать решающим фактором».

«Для этого мы должны проделать много работы. Чем больше голосов мы получим, тем меньше шансов, что он сможет войти в коалицию», – добавил Гафни.

Либерман также прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Нынешняя избирательная кампания вращается вокруг одного вопроса: станет ли правый блок блоком харедим, с «Наш дом Израиль» вне коалиции или национальное, правое и либеральное правительство будет сформировано с «Наш дом Израиль»?».


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