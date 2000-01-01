Ирак отказался от участия в конференции в Бахрейне

Палестинцы категорически отказались участвовать в конференции. Саеб Эрекат, генеральный секретарь ООП, призвал арабские государства, которые решили принять участие в собрании под руководством США, не продвигать свои собственные интересы за счет палестинского дела, пишет Timesofisrael.
Четыре арабских государства - Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар и принимающий Бахрейн - заявили, что будут участвовать в конференции. Во вторник власти США сообщили, что Иордания, Египет и Марокко также подтвердили свое участие.