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Ирак отказался от участия в конференции в Бахрейне 12.06 19:48   MIGnews.com

Ирак отказался от участия в конференции в Бахрейне

Комментируя запланированную экономическую конференцию в Бахрейне в рамках израильско-палестинской мирной инициативы Вашингтона, официальный представитель МИД Ирака Ахмад аль-Сахаф сообщил, что: "Мы не заинтересованы в этой конференции и не будем участвовать в ней".

Палестинцы категорически отказались участвовать в конференции. Саеб Эрекат, генеральный секретарь ООП, призвал арабские государства, которые решили принять участие в собрании под руководством США, не продвигать свои собственные интересы за счет палестинского дела, пишет Timesofisrael.

Четыре арабских государства - Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар и принимающий Бахрейн - заявили, что будут участвовать в конференции. Во вторник власти США сообщили, что Иордания, Египет и Марокко также подтвердили свое участие.


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