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В Риме введены новые правила поведения на улицах 13.06 01:11   MIGnews.com

В Риме введены новые правила поведения на улицах

В столице Италии, Риме, ввели новые правила поведения на улицах.

В итальянской столице запрещено прикреплять замки к мостам, ходить по улицам топлесс, есть возле популярных туристических достопримечательностей, катить чемоданы на колесиках или детские коляски по Испанским ступеням, а также прикасаться губами к носикам общественных питьевых фонтанов и купаться в других фонтанах города.

Обновленные правила запрещают переодеваться в римских центурионов возле туристических точек и брать деньги за фотографии, а также продавать места в очередях к достопримечательностям, пишет The Independent.

За некоторые нарушения грозит предупреждение от местных правоохранителей, однако другие могут повлечь штраф или запрет появляться в определенном районе.

Мэр Рима Вирджиния Рагги сообщила, что будет писать в иностранные посольства и просить ознакомить граждан с новыми правилами при посещении итальянской столицы.


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