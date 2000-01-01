В Риме введены новые правила поведения на улицах

В столице Италии, Риме, ввели новые правила поведения на улицах.
В итальянской столице запрещено прикреплять замки к мостам, ходить по улицам топлесс, есть возле популярных туристических достопримечательностей, катить чемоданы на колесиках или детские коляски по Испанским ступеням, а также прикасаться губами к носикам общественных питьевых фонтанов и купаться в других фонтанах города.
Обновленные правила запрещают переодеваться в римских центурионов возле туристических точек и брать деньги за фотографии, а также продавать места в очередях к достопримечательностям, пишет The Independent.
За некоторые нарушения грозит предупреждение от местных правоохранителей, однако другие могут повлечь штраф или запрет появляться в определенном районе.
Мэр Рима Вирджиния Рагги сообщила, что будет писать в иностранные посольства и просить ознакомить граждан с новыми правилами при посещении итальянской столицы.