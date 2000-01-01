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Шакед может стать главой “Союза правых партий”12.06 19:20   MIGnews.com

Шакед может стать главой союза правых

Бывший министр юстиции Аелет Шакед встретилась во вторник с бывшим министром образования Нафтали Беннетом, чтобы обсудить вопросы политического сотрудничества в преддверии выборов в 22-й Кнессет.

Приближенные источники сообщили газете Yediot Aharonot, что Шакед, скорее всего, вернется в партию “Ха Ямин Ха Хадаш” и возглавит ее. Но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Бенет уже объявил, что партия “Ха Ямин Ха Хадаш” не будет баллотироваться в одиночку на выборах. Он сказал, что будут созданы “технические блоки”. Это необходимо для гарантии, что партия преодолеет избирательный барьер и что голоса за правых не будут потрачены впустую.

Предполагается, что бывший министр Шакед, заявившая о своем желании баллотироваться на предстоящих выборах, попытается объединить партию “Ха Ямин Ха Хадаш” с блоком “Союз правых партий” и попытается возглавить такой альянс.

Опросы, проведенные на прошлой неделе, показали, что Шакед популярнее, чем раввин Рафи Перец, Нафтали Беннет, Бецалель Смотрич, Итамар Бен-Гвир и Моше Фейглин. Перец, который сейчас возглавляет “Союз правых партий”, ясно дал понять, что ни при каких обстоятельствах не откажется от лидерства.


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