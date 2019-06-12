Россия не может повлиять на точность ударов ЦАХАЛа в Сирии
12-й канал израильского ТВ, со ссылкой на иностранные источники сообщает о том, что в ходе ночного израильского ракетного удара по позициям в южной Сирии были успешно испытаны новые средства подавления и электронной войны.
Указанные средства позволяют подавлять вражеские радары, наносить более точные удары и держать израильских летчиков вне зоны досягаемости врага.
По сообщениям в иностранной прессе, в результате удара по позициям на горе Тель аль-Хара уничтожены иранские радарные установки, с которых осуществлялся мониторинг воздушного пространства над северной частью Израиля. Подробнее об этом можно прочитать в материале "ЦАХАЛ уничтожил иранские радары над Голанами". Пресс-служба ЦАХАЛа не издавала никаких комментариев в связи с ракетными ударами по южной Сирии.
Аналитик БиБиСи на фарси Бабак Тагваи ранее опубликовал твит, в котором говорится: “Подавление Россией сигналов GPS более не влияет на точность израильских ударов в в Сирии благодаря новой системе Automatic Target Recognition концерна Rafael, устанавливаемой на высокоточные управляемые бомбы SPCE-250. Бомбы были испытаны истребителями F-16I 107-й эскадрильи ВВС ЦАХАЛа на прошлой неделе”.
Концерн Rafael ранее сообщил об успешных испытаниях системы Automatic Target Recognition, но в заявлениях израильских ВВС об этом ничего не сообщается.
По данным Rafael, новая и уникальная система “замыкается” на цель и изучает с помощью специальных алгоритмов. . Она делает это даже при попытках применения электронного оружия. Бомба ”запоминает”расположение цели и наносит по ней точный удар.
Бомба, которую в ВВС прозвали “Барад Катан”имеет относительно небольшой вес - 125 кг. Это позволяет разместить до 16 таких бомб на истребителе-бомбардировщике F-16 и до 28 на F-15.
Бомба может быть сброшена на расстоянии до 100 километров от цели. В большинстве случаев это означает, что самолет находится вне зоны досягаемости вражеских ПРО. Кроме способности наносить точный удар, бомба во время полета производит видеосъемку - и тем самым представляет важную разведывательную информацию контрольному центру.