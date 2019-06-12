Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Россия не может повлиять на точность ударов ЦАХАЛа в Сирии 12.06 10:52   MIGnews.com

Россия не может повлиять на точность ударов ЦАХАЛа в Сирии

12-й канал израильского ТВ, со ссылкой на иностранные источники сообщает о том, что в ходе ночного израильского ракетного удара по позициям в южной Сирии были успешно испытаны новые средства подавления и электронной войны.

Указанные средства позволяют подавлять вражеские радары, наносить более точные удары и держать израильских летчиков вне зоны досягаемости врага.

По сообщениям в иностранной прессе, в результате удара по позициям на горе Тель аль-Хара уничтожены иранские радарные установки, с которых осуществлялся мониторинг воздушного пространства над северной частью Израиля. Подробнее об этом можно прочитать в  материале "ЦАХАЛ уничтожил иранские радары над Голанами". Пресс-служба ЦАХАЛа не издавала никаких комментариев в связи с ракетными ударами по южной Сирии.

Аналитик БиБиСи на фарси Бабак Тагваи ранее опубликовал твит, в котором говорится: “Подавление Россией сигналов GPS более не влияет на точность израильских ударов в в Сирии благодаря новой системе Automatic Target Recognition концерна Rafael, устанавливаемой на высокоточные управляемые бомбы SPCE-250. Бомбы были испытаны истребителями F-16I 107-й эскадрильи ВВС ЦАХАЛа на прошлой неделе”.

Концерн Rafael ранее сообщил об успешных испытаниях системы Automatic Target Recognition, но в заявлениях израильских ВВС об этом ничего не сообщается.

По данным Rafael, новая и уникальная система “замыкается” на цель и изучает с помощью специальных алгоритмов. . Она делает это даже при попытках применения электронного оружия. Бомба ”запоминает”расположение цели и наносит по ней точный удар.

Бомба, которую в ВВС прозвали “Барад Катан”имеет относительно небольшой вес - 125 кг. Это позволяет разместить до 16 таких бомб на истребителе-бомбардировщике  F-16 и до 28 на F-15.

Бомба может быть сброшена на расстоянии до 100 километров от цели. В большинстве случаев это означает, что самолет находится вне зоны досягаемости вражеских ПРО. Кроме способности наносить точный удар, бомба во время полета производит видеосъемку - и тем самым представляет важную разведывательную информацию контрольному центру.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:19
Delta купила производителя бюстгальтеров Victoria’s Secret
11:03
Проиграли и пошли в казино
10:32
Палестинцы возобновят атаки на границе
10:15
Франция: философ-еврей боится выходить из дома
09:33
Семья убитого солдата требует от террориста 14 миллионов
09:04
Посольство Молдовы переезжает в Иерусалим
08:34
С позиций к западу от Хермона был нанесен удар по Сирии
08:20
Моше Гафни: Либерман не должен пройти!
08:10
Тель-Авив останется без велосипедов напрокат
07:27
Кармиэль: Автомобиль пробил шлагбаум и вылетел на рельсы
07:09
Загадочные подробности побега преступника-репатрианта
07:07
Renault и Nissan открыли инновационную лабораторию в Израиле
06:32
Израиль глушил сирийские радары
05:17
Израильские ученые изобрели уникальный медицинский клей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus