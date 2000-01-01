12.06 10:15 MIGnews.com

Франция: философ-еврей боится выходить из дома

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Ален Финкелькраут, житель Парижа, автор бестселлеров и профессор истории университета на пенсии, преподававший в престижной Политехнической школе, является еврейским сторонником Израиля. На фоне растущего антисемитизма и социальных волнений во Франции он неоднократно подвергался агрессии со стороны протестующих, вопреки закону и неписаной договоренности между французским обществом и его самыми блестящими умами.Финкелькраута осуждают в крайне правых кругах за еврейство и настроения в пользу правящих кругов. Но его так же гневно клеймят левые радикалы – за его критику политического ислама и поддержку Израиля (но не его контроля над палестинцами: Финкелькраут является основателем группы лобби европейских евреев, созданной по подобию J Street).В феврале участники акции протеста “желтых жилетов” узнали Финкелькраута возле его же дома, на бульваре Монпарнас в центре Парижа. Со стороны протестующих прозвучали оскорбления. Они кричали Финкелькрауту о Палестине, сионизме и его матери, которая пережила Холокост. Один из участников акции сказал: “Франция принадлежит нам! Ты расист! Ты заклятый враг! Ты умрешь!”.“Я больше не могу показывать свое лицо на улице”, – сказал 69-летний Финкелькраут журналу Marianne в апреле после того, как демонстранты практически не дали ему выступить в Парижском университете. Его лекцию объявили ​​отмененной.