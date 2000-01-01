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Штайниц: генерал Мордехай выполняет приказы Абу Мазена 12.06 09:37   MIGnews.com

Штайниц: генерал Мордехай выполняет приказы Абу Мазена

В ходе заседания военно-политического кабинета правительства Израиля произошла жесткая конфронтация между министром энергетики Ювалем Штайницем и генерал-майором Йоавом Мордехаем - координатором активности правительства на территориях.

ЦАХАЛ рекомендовал снизить поставки, среди прочего ради того, чтобы “поддержать статус Абу Мазена в глазах палестинцев”. Генерал Мордехай заявил: “К несчастью, ХАМАС собирает с народа Газы по 100 миллионов шекелей в месяц в виде налогов. Эти деньги не идут Палестинской автономии - вместо этого, на них роют тоннели и поддерживают военную активность ХАМАСа”.

ЦАХАЛ и офис координатора на территориях рекомендовали последовать запросу главы Палестинской автономии и сократить поставки в Газу на 35%. Штайниц сказал: “Вы выполняете приказы Абу Мазена”.

Генерал Мордехай разозлился и ответил: “Да, да, я отдаю ему честь. Нонсенс! Это решение поддержанное всеми представителями служб безопасности, встречающимися с премьер-министром, и факт - он принял эту позицию”.

Согласно решению правительства, поставки сокращаются на сумму 25 миллионов шекелей в месяц - до уровня 65 миллионов шекелей в месяц.

В заседании также приняли участие начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот и начальник военной разведки ЦАХАЛа Херци Халеви. Генералы рассказали министрам о том, что ХАМАС, в принципе, не заинтересован в конфронтации с ЦАХАЛем. В то же время, необходимо быть готовыми к возможной вспышке насилия вслед за решениями о сокращении поставок.

На сегодняшний день главным спонсором ХАМАСа в Газе является Катар. В случае, если он прекратит поддерживать ХАМАС, ситуация в Газе обострится еще больше.

Сегодня дома в Газе в среднем получают по шесть часов электроснабжения в день. В результате снижения поставок из Израиля эта цифра еще более понизится.
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