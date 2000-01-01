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Антисемитский скандал вокруг члена городского совета Гааги | Фото: Thinkstock12.06 09:31   MIGnews.com

Антисемитский скандал вокруг члена городского совета Гааги

Член городского совета Гааги обрушился с оскорблениями на группу из 28 израильских школьников во время их посещения парламента Голландии.

По сообщениям "Едиот Ахронот", чиновник Абдо Хулани накинулся с едкими выражениями в сторону 16-летних подростков.

Так, в ходе экскурсии учеников встретил Хулани и тут же начал оскорблять израильтян, называя их "будущими сионистскими террористами, оккупантами и убийцами детей".

Отметим, что группа школьников прибыла по приглашению голландского парламентария из партии SGP Киса ван дер Стайя.

Посол Израиля в Нидерландах Авив Шир-Он незамедлительно направил письмо мэру Гааги, в котором осудил поведение Абдо Хулани.

"16-летние израильтяне приехали в Нидерланды, чтобы содействовать дружеским отношениям между странами, встретиться с голландской молодежью и провести диалог, а также сформировать дружеские отношения. Называть их убийцами и утверждать, что на их руках кровь палестинцев, потому что они израильтяне – это не просто скандал, а такое поведение просто неприемлемо.

Слова Хулани не что иное, как антиизраильское подстрекательство, которое может привести к насилию, которое мы, к сожалению, наблюдали в Париже, Брюсселе, Берлине, Манчестере и Лондоне".
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