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ЦАХАЛ: командир роты уволен за невыполнение приказа 12.06 08:39   MIGnews.com

ЦАХАЛ: командир роты уволен за невыполнение приказа

Командующий северным округом ЦАХАЛа генерал Йоэль Стрик отстранил от выполнения служебных обязанностей командира одной из рот резервистов.

Командир роты отказался выполнять приказ о выходе на батальонные учения, заявив, что его солдаты недостаточно спали.

На командира не подействовали заверения вышестоящего начальства о том, что солдаты получат дополнительные часы для сна на следующий день, после окончания маневров.

В результате три роты вышли на учения, а четвертая - нет.

В приказе генерала Стрика отдается должное заслугам командира роты, но указывается на то, что приказы необходимо исполнять.

Брат уволенного офицера опубликовал пост, породивший шторм в facebook: "Я очень надеюсь, что командование расследует поведение командира бригады. Во время предыдущих подобных учений один солдат разбился в результате аварии, а второй проснулся, обнаружив себя в машине на обочине шоссе №6!"

Сам командир роты в интервью радио Галей ЦАХАЛ заявил, что резервисты на следующее утро должны были ехать домой. Он сказал: "Все знают, что как только резервист освобождается со сборов, он сдает оружие, садиться в машину и едет домой. В прошлом ноябре в моей роте это закончилось аварией. Никто не будет спать 7 часов и после этого выезжать домой. Я не хочу, чтобы мои люди попали в опасную ситуацию, и чтобы они представляли собой опасность для других".

Командир роты также заявил, что существует соответствующий приказ начальник Генштаба ЦАХАЛа, и что командир бригады своим приказом нарушил его положения.
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