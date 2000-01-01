12.06 06:28 MIGnews.com

Генерал ЦАХАЛа: UNIFIL не заходит в деревни и города

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В ходе трехсторонней встречи заместителем начальника генштаба ЦАХАЛа генералом Авивом Кохави, командующими силами UNIFIL Майклом Берри и послом США в ООН Никки Хэйли произошла конфронтация между двумя генералами.Берри сообщил Хэйли: “В этом секторе - тихо, ситуация спокойная, и нет никаких оснований для изменений стратегии”.В этот момент генерал Кохави вмешался и сказал: “Я извиняюсь, мой дорогой друг, мы думаем совершенно по другому. UNIFIL не заходит в деревни и города и потому не знает того, что знает ЦАХАЛ”.Кохави заявил Хэйли, что необходимо “изменений инструкций , и это должно означать, что UNIFIL наконец начнет действовать, и вступит в конфронтацию с “Хизбаллой”, которая грубо нарушает решения ООН”.Хейли прокомментировала произошедшее: “Это хорошо, что я стала свидетелем этого спора, и что была показан правда. Это повлияет на наши шаги в ООН”.В рамках ООН Хейли требует сократить финансирование миротворческих предприятий международной организации. Во время встречи с премьер-министром Нетаниягу Хейли сказала: “Если есть нечто, к чему у меня нулевая терпимость - так это к хулиганству, и ООН ведет себя по отношению к Израилю совершенно брутально - просто потому, что может себе позволить”.Хейли уверена, что сможет изменить ситуацию: “Все что я делаю - это просто говорю правду. И мы начинаем видеть изменения. Они знают, что так больше не может продолжаться, и они изменили тон”."Президент Трамп и вы изменили вектор дискурса, и люди это замечают. Это приводит к огромным переменам как в Израиле, так и в Соединенных Штатах. Я действительно так думаю. Думаю, что ООН рухнула бы, как рухнула бы любая башня лжи. И я думаю, что вы произнесли там простое слово – "правда"", - заявил премьер-министр Израиля.Нетаниягу и Хейли говорили об укреплении мандата UNIFIL , с тем чтобы сделать его более эффективным для обеспечении соблюдения положений резолюции 1701 Совета Безопасности, которая положила конец Второй Ливанской войне 2006 года.В соответствии с этой резолюцией, область от границы между Израилем и Ливаном до реки Литани должна быть "территорией, свободной от любого вооруженного персонала, имущества и оружия, не находящихся в ведении Ливана".В реальности "Хизбалла" окопалась в городах и деревнях с десятками тысяч ракет, которые нацелены на Израиль.Президент Израиля Реувен Ривлин также встретился с послом США в ООН Никки Хейли в своей резиденции в Иерусалиме. "Вы - дорогой друг Израиля. Мы ценим вашу сильную позицию в поддержке государства Израиль. С Вашей поддержкой мы видим начало новой эры. Израиль больше не одинок в ООН. Израиль больше не груша для битья ООН".