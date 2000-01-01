13.06 07:16 MIGnews.com

"Нормализация с умеренными арабами - главный приоритет"

пресс-служба фракции НДИ

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Министр обороны Авигдор Либерман, выступая сегодня в Кнессете, заявил, что вопрос сектора Газы невозможно рассматривать вне контекста всех проблем, связанных с самим фактом пребывания ХАМАСа у власти."Когда мы ведем речь о секторе Газы, надо, прежде всего, ясно отдать себе отчет в следующем: во-первых, двое наших солдат и двое гражданских лиц удерживаются ХАМАСом, не позволяющим представителям Красного креста или какого бы то ни было иной международной организации навестить их и даже справиться об их состоянии. Во-вторых, всегда надо помнить, что Израиль вышел из сектора Газы, вернулся к границам 1967 года с точностью до миллиметра, демонтировав 21 процветающее поселение. И третье: 99 процентов всех жертв насилия и кровопролития на Ближнем Востоке — это результат внутриисламского конфликта, не имеющего никакого отношения к израильско-палестинской проблеме", - сказал Авигдор Либерман.По словам главы оборонного ведомства, внимательно наблюдая за действиями, предпринятыми ПА с момента избрания Дональда Трампа президентом США, он не увидел никаких намерений начать политический диалог с Израилем."Я отчетливо вижу, что палестинское руководство в Рамалле не пытается разрешить израильско-палестинский конфликт, а только маневрирует, пытаясь загнать Израиль в угол, вбить клин между Вашингтоном и Иерусалимом, и нанести Израилю максимальный ущерб на международной арене. Поэтому рассчитывать на что-либо большее, чем промежуточное урегулирование с Абу-Мазеном - невозможно. Как и невозможно принять подход, при котором нормализация отношений между Израилем и умеренными арабскими государствами станет заложницей решения палестинской проблемы", - указал Авигдор Либерман.Министр обороны отметил, что сегодня впервые умеренные арабские государства наконец-то усвоили, что основная угроза их существованию исходит не от Израиля, не от евреев, не от сионистов, а от Ирана, ИГ, ХАМАСа и "Хизбаллы". В борьбе с этой угрозой Израиль может быть надежным, а главное, эффективным партнером. Поэтому нормализация отношений с умеренными арабскими государствами стала реальной как никогда ранее. И усилия в этом направлении должны стать нашим основным приоритетом."Что касается сектора Газы, то мяч находится на их стороне. Моя концепция предельно ясна: восстановление Газы может произойти только при условии, что руководство ХАМАСа согласится на полную демилитаризацию сектора. Лидер ХАМАСА Ихья Синуар отсидел в израильской тюрьме 23 года из 450-и, на которые был осужден. Его выпустили в результате сделки Гилада Шалита. Вернувшись в сектор Газы, он женился, и сегодня у него двое маленьких детей. Главный вопрос, на который он должен дать себе ответ: желает он видеть своих детей "шахидами", прячущимися всю жизнь в тоннелях и убежищах или хочет, чтобы они стали врачами, учителями, и могли бы спокойно передвигаться по всему миру. В любом случае, мы не согласимся на ситуацию, при которой ХАМАС взимает налоги с жителей сектора и полностью их тратит на производство новых ракет, систему тоннелей и подкопов, а мы за счет израильского налогоплательщика будем оплачивать для них электричество и воду. Поэтому ответственность за тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газы несет исключительно руководство ХАМАСа", - подчеркнул Авигдор Либерман.