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Нетаниягу поздравил Путина с Днем России | Фото: Коби Гидеон, GPO12.06 21:46   MIGnews.com

Нетаниягу поздравил Путина с Днем России

От имени всех израильтян премьер-министр Еврейского государства Биньямин Нетаниягу поздравил российского президента Владимира Путина с государственным праздником РФ – Днем России, который отмечается в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня.

"Израиль высоко ценит близкие отношения с Российской Федерацией. >Евреи, репатриировавшиеся из России в начале 90х годов, изменили лицо израильского общества и создали естественный союз между нашими государствами, союз который сегодня стал крепче, чем прежде", - написал глава правительства в письме.

Нетаниягу назвал открытый и прямой диалог с Путиным, который отражается в их частых встречах и телефонных разговорах, "неотъемлемой частью сотрудничества между Израилем и Россией и способствованием сохранению жизненно важных интересов наших государств".

"Я жду продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению нашего партнерства в последующие годы", - добавил премьер, пожелав Путину и российскому народу процветания и успеха.
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