Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Борис Джонсон просит ослабить блокаду Катара | Фото: BackBoris2012 Campaign Team/Flickr12.06 21:16   MIGnews.com

Борис Джонсон просит ослабить блокаду Катара

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал арабских соседей Катара государства ослабить дипломатическую и экономическую блокаду. .

"Я обеспокоен рядом жестких мер, которые Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн предприняли против важного партнера, и настоятельно призываю их ослабить блокаду Катара. Я призываю все страны предпринять немедленные шаги к деэскалации этой ситуации и поиску быстрого решения путем посредничества", - говорится в заявлении главы МИД Великобритании, распространенном после встречи Джонсона с его катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль-Тани.

Глава британской дипломатии обратил внимание, что и в Дохе должны принять в расчет обеспокоенность соседних стран относительного того, что Катар финансирует террористические группировки.

"Исходя из необходимости поиска путей разрешения ситуации, я призываю Катар к тому, чтобы серьезно отнестись к той обеспокоенности, которая имеется у его соседей. Катар является партнером Соединенного Королевства в борьбе против терроризма, но ему безотлагательно следует сделать больше, чтобы взяться за решение проблемы поддержки экстремистских группировок, опираясь на те шаги, которые они уже предприняли для того, чтобы пресечь финансирование этих группировок", - сказал Джонсон.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:23
Форма губ может рассказать о характере человека
21:46
Нетаниягу поздравил Путина с Днем России
21:15
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
20:09
Либерман сравнил "Аль-Джазиру" с нацистами и СССР
19:48
Amazon торгует футболками "Свободу Палестине"
19:15
Египет тоже урежет поставки электричества в Газу
18:44
Норвегия хочет запретить хиджабы и никабы
18:27
Израиль и Uber
18:22
Нетаниягу поручил ограничить финансирование НГО
17:59
ХАМАС: урезание электричества взорвет Газу
17:27
Массовые аресты сторонников Навального в День России
17:09
Facebook не убирает видео с голой девушкой у Стены Плача
16:55
Израиль не готов к землетрясению
16:36
Саудовские СМИ: Наш враг - Иран, а не Израиль
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus