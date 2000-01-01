12.06 21:16 MIGnews.com

Борис Джонсон просит ослабить блокаду Катара

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал арабских соседей Катара государства ослабить дипломатическую и экономическую блокаду. ."Я обеспокоен рядом жестких мер, которые Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн предприняли против важного партнера, и настоятельно призываю их ослабить блокаду Катара. Я призываю все страны предпринять немедленные шаги к деэскалации этой ситуации и поиску быстрого решения путем посредничества", - говорится в заявлении главы МИД Великобритании, распространенном после встречи Джонсона с его катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль-Тани.Глава британской дипломатии обратил внимание, что и в Дохе должны принять в расчет обеспокоенность соседних стран относительного того, что Катар финансирует террористические группировки."Исходя из необходимости поиска путей разрешения ситуации, я призываю Катар к тому, чтобы серьезно отнестись к той обеспокоенности, которая имеется у его соседей. Катар является партнером Соединенного Королевства в борьбе против терроризма, но ему безотлагательно следует сделать больше, чтобы взяться за решение проблемы поддержки экстремистских группировок, опираясь на те шаги, которые они уже предприняли для того, чтобы пресечь финансирование этих группировок", - сказал Джонсон.