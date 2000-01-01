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Лидер `Яадут а-Тора`: Палестинцы были здесь до нас 12.06 20:48   MIGnews.com

"Палестинцы были здесь до нас, а потом мы их прогнали"

Депутат Кнессета, глава финансовой комиссии и председатель фракции "Яадут а-Тора" Моше Гафни сделал серию скандальных заявлений, которые бросают тень на всю его политсилу, а ему лично могут стоить политической карьеры. В частности, он признался, что, хоть и находится в коалиции с правыми, он себя к таковым не относит.

"На подобных мероприятиях меня постоянно спрашивают: "Если с политической точки зрения ты склоняешься к левым, почему тебе не пойти к ним?" Да потому что вы заодно с реформистами", - сказал он главному редактору газеты "Гаарец" Алуфу Бенну на "Конференции мира", организованной его изданием 12 июня.

"Я сижу со всеми в Кнессете, но я никогда не сяду с ними. Для меня реформисты – самая большая проблема. Мы не признаем их – они вредят еврейскому народу. Они наносят самый страшный вред еврейскому народу. Мне честно не нравятся законы этого правительства во всех сферах", - заявил лидер ультраортодоксальной партии.

По его словам, если бы он мог, то голосовал бы против многих предложений правого правительства, но вынужден действовать так, как скажет высший орган партии - Совет мудрецов Торы.

"У меня нет союзников. У меня нет никого, кто сказал бы: "Мы пройдем с тобой огонь и воду за то, что для тебя важнее всего", - добавил Гафни.

Его другое заявление о том, что левые интеллигентнее правых, сорвало бурные аплодисменты зала, но самое удивительное, что мог заявить ультраортодоксальный депутат – то, что палестинцы были в Израиле до евреев.

"Прежде всего, Израиль должен стать Еврейским государством, в противном случае мы не имеем права вести переговоры с палестинцами - они были здесь перед нами, пока мы их не выгнали", - сказал Моше Гафни.

За это его жестко раскритиковали в "Штабе харедим Ликуда".

"Этот человек потерял всяческую связь с ультраортодоксальной общественностью. Перед последними выборами мы предупреждали, что Гафни – левак", - гласит заявление движения, где также сказано, что ортодоксальная община выступает против "мессианских заблуждений левых" и желаний "отдать земли палестинским убийцам".
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