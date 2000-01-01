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Либерман сравнил `Аль-Джазиру` с нацистами и СССР | Фото: Коби Гидеон, GPO12.06 20:09   MIGnews.com

Либерман сравнил "Аль-Джазиру" с нацистами и СССР

Министр обороны Авигдор Либерман сравнил катарский телеканал "Аль-Джазира" с нацистской машиной пропаганды, обвинив его в молчаливой поддержке Ирана.

Отметим, что глава Минобороны уже во второй раз комментирует катарский кризис, но в прошлый раз он был более осторожным в высказываниях, сказав, что раскол между Дохой и другими государствами Персидского залива "открывает Израилю множество возможностей для сотрудничества".

"Интересы некоторых (арабских государств – ред.) совпадают с интересами Израиля, в том числе и в отношении "Аль-Джазирой". "Аль-Джазира" – это не СМИ и не журналистика. Это машина подстрекательства. Это чистая пропаганда в наихудшем ее виде, в стиле нацистской Германии или Советского Союза", - сказал министр обороны на заседании в Кнессете 12 июня.

Либерман намекнул, что телесеть поддерживает Иран.

"Я уже много лет отслеживаю материалы "Аль-Джазиры". Вы никогда не увидите среди них ни одной статьи против Ирана", - добавил он.

Напомним, что некоторые арабские государства Залива также приняли санкции в отношении "Аль-Джазиры". Так, Иордания отозвала у нее лицензию на вещание, Саудовская Аравия закрыла местное бюро телеканала, а в ОАЭ отключили дочерний спутниковый канал "Аль-Джазиры" – beIn Sports.
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