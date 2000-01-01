Египет тоже урежет поставки электричества в Газу

Вслед за Израилем поставки своей электроэнергии в сектор Газа собирается ограничить и Египет. Об этом пишет издание nrg, отмечая, что ограничение может вступить в силу "в любой момент".
Палестинская электрическая компания сообщает об официальном уведомлении, поступившем от Египетской электрической компании о предстоящем прекращении передачи электроэнергии.
"Газа переживает очень тяжелый кризис электроэнергии. За каждые 12 часов электричество подают лишь на 4 часа. Кроме того, Египет тоже нерегулярно подает электроэнергию. У Израиля есть возможность подавать 120 мегаватт электроэнергии, которых хватило бы всем районам сектора Газа", - цитирует nrg начальника Палестинской электрической компании по связям общественностью Мохаммеда Тхабета.
Он призвал ООН и правозащитные организации к немедленному вмешательству с целью оказания давления на Израиль, чтобы предотвратить снижение подаваемой электроэнергии.
Напомним, что в ХАМАСе уже тоже паникуют из-за предстоящего отключения электричества, угрожая "взрывом Газы".