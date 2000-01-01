12.06 18:44 MIGnews.com

Норвегия хочет запретить хиджабы и никабы

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В школах, детских садах, школах и университетах Норвегии могут запретить ношение мусульманской одежды, закрывающей лицо. О таком намерении местных властей сообщает Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра иммиграции и интеграции Перга Сандберга."Одежда, закрывающая лицо, такая как никаб или бурка, не имеет отношения к норвежским школам. Способность общаться — это основная ценности", — сказал он на пресс-конференции 12 июня.Сандберг добавил, что как сотрудника, так и учащиеся, нарушающие распоряжение властей рискуют столкнуться с санкциями – выдворением из учебных заведений.Норвежское правительство, состоящее из правоцентристских консерваторов и популистской Партии прогресса, рассчитывает, что оппозиция также поддержит данное решение."У нас есть все основания полагать, что это будет одобрено парламентом", - сказал министр образования Торбьерн Ро Исаксен.Если его предположение оправдается, Норвегия станет первой скандинавской страной, запретившей так называемые мусульманские вуали. На данный момент ношение мусульманской одежды в общественных местах запретили уже Франция, Нидерланды, Бельгия, Болгария и Бавария.