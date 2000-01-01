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Норвегия собирается запретить хиджабы и никабы | Фото: Photocapy/Flickr12.06 18:44   MIGnews.com

Норвегия хочет запретить хиджабы и никабы

В школах, детских садах, школах и университетах Норвегии могут запретить ношение мусульманской одежды, закрывающей лицо. О таком намерении местных властей сообщает Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра иммиграции и интеграции Перга Сандберга.

"Одежда, закрывающая лицо, такая как никаб или бурка, не имеет отношения к норвежским школам. Способность общаться — это основная ценности", — сказал он на пресс-конференции 12 июня.

Сандберг добавил, что как сотрудника, так и учащиеся, нарушающие распоряжение властей рискуют столкнуться с санкциями – выдворением из учебных заведений.

Норвежское правительство, состоящее из правоцентристских консерваторов и популистской Партии прогресса, рассчитывает, что оппозиция также поддержит данное решение.

"У нас есть все основания полагать, что это будет одобрено парламентом", - сказал министр образования Торбьерн Ро Исаксен.

Если его предположение оправдается, Норвегия станет первой скандинавской страной, запретившей так называемые мусульманские вуали. На данный момент ношение мусульманской одежды в общественных местах запретили уже Франция, Нидерланды, Бельгия, Болгария и Бавария.
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