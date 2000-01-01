Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Нетаниягу поручил ограничить финансирование НГО | Фото: Коби Гидеон, GPO12.06 18:22   MIGnews.com

Нетаниягу поручил ограничить финансирование НГО

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил информацию о том, что правительство работает над новым законопроектом, который ограничит финансирование израильских НГО из-за рубежа.

"На данный момент в Израиле нет никаких ограничений на финансирование всевозможных организаций, которые, среди всего прочего, порочат честь солдат ЦАХАЛа. Сложившаяся ситуация, по-моему, неправильная", - прокомментировал это премьер на еженедельном заседании фракции "Ликуд".

Он отметил, что задача по разработке данного закона была поручена министру туризма Яриву Левину и что в первую очередь он будет применяться к левым организациям.

Напомним, что почти год назад, в июле 2016 года, правительство одобрило так называемый "закон о прозрачности", обязывающий неправительственные организации указывать источники своего финансирования, что было раскритиковали как в Европе, так и в США. Нетаниягу же отмечает, что, помимо этого, необходимо также ограничить объемы денег, которые получают такие организации. Впрочем, пока что речь идет лишь об ограничении из-за рубежа, а не о частных пожертвованиях.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:15
Египет тоже урежет поставки электричества в Газу
18:44
Норвегия хочет запретить хиджабы и никабы
18:27
Израиль и Uber
17:59
ХАМАС: урезание электричества взорвет Газу
17:27
Массовые аресты сторонников Навального в День России
17:09
Facebook не убирает видео с голой девушкой у Стены Плача
16:55
Израиль не готов к землетрясению
16:36
Саудовские СМИ: Наш враг - Иран, а не Израиль
15:55
Вылеченный араб отдал больнице Рамбам сотни тысяч шекелей
15:25
Гидеон Саар призвал признать независимость Курдистана
15:05
В Иерусалиме изнасилованы десятки религиозных девушек
14:52
В Бельгии террористов будут судить отдельно
14:28
“Педофилы с непозволительной легкостью проникают в школы”
14:02
Тель-Авив: арест пяти сутенеров, управлявших сетью борделей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus