12.06 18:22 MIGnews.com

Нетаниягу поручил ограничить финансирование НГО

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил информацию о том, что правительство работает над новым законопроектом, который ограничит финансирование израильских НГО из-за рубежа."На данный момент в Израиле нет никаких ограничений на финансирование всевозможных организаций, которые, среди всего прочего, порочат честь солдат ЦАХАЛа. Сложившаяся ситуация, по-моему, неправильная", - прокомментировал это премьер на еженедельном заседании фракции "Ликуд".Он отметил, что задача по разработке данного закона была поручена министру туризма Яриву Левину и что в первую очередь он будет применяться к левым организациям.Напомним, что почти год назад, в июле 2016 года, правительство одобрило так называемый "закон о прозрачности", обязывающий неправительственные организации указывать источники своего финансирования, что было раскритиковали как в Европе, так и в США. Нетаниягу же отмечает, что, помимо этого, необходимо также ограничить объемы денег, которые получают такие организации. Впрочем, пока что речь идет лишь об ограничении из-за рубежа, а не о частных пожертвованиях.