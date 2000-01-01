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Массовые аресты в День России: Москва - 118, Питер - 300 | Фото: @ars_ves/Twitter12.06 17:27   MIGnews.com

Массовые аресты сторонников Навального в День России

В ходе оппозиционных акций протеста, которые в День России, 12 июня, организовали в различных городах федерации, согласно информации их различных источников, правоохранительные органы задержали сотни человек, включая главного оппозиционера России Алексея Навального, который должен был возглавить колонну протестующих в Москве.




"Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская", - сообщили в его Twitter.

Кроме того, в его офисе отключили электричество.

Со ссылкой на очевидцев событий, журналисты Reuters сообщают, что в центре Москвы были задержаны не менее 118 участников несанкционированной с властями протестной акции. Кроме того, репортеры сообщают о большом полицейском присутствии на Тверской, проспекте Сахарова и на Пушкинской площади.

Кроме того, "Би-би-си" пишет о задержанных и на акциях в других городах – Владивостоке, Норильске, Благовещенске, Казани, Махачкале.




"Коммерсант" пишет, что на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, где на демонстрацию по разным данным собрались от 3,5 до 15 тыс. человек, были задержаны более 300 человек, включая депутата Законодательного собрания Петербурга от фракции Партии Роста Максима Резника.
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