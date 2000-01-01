12.06 15:25 MIGnews.com

Гидеон Саар призвал признать независимость Курдистана

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Бывший министр внутренних дел Израиля и одна из самых популярных фигур в Ликуда - Гидеон Саар призвал Израиль и Соединенные Штаты признать независимость Курдистана.Иракские курды назначили дату референдума о независимости - 25 сентября. “Международное сообщество” опасается, что это может спровоцировать конфликт с Багдадом - в тот момент, когда ISIS еще не добит.Саар два месяца назад встречался с советником главы курдского регионального правительства в Ираке Масуда Барзани.В интервью Jerusalem Post Саар заявил: “Израиль должен признать Курдистан и попытаться убедить США приветствовать курдское государство. Мы евреи, как и курды - этническое меньшинство на Ближнем Востоке. На протяжении десятилетий мы доказали, что можем быть надежным стратегическим партнером”.Саар заявил, что Барзани решился на радикальный шаг и объявил референдум потому, что рассчитывает на возможную помощь президента Трампа.