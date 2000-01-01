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Израиль не готов к землетрясению 12.06 16:55   MIGnews.com

Израиль не готов к землетрясению

В Израиле прошли учения служб тылы, в рамках которых правительственные учреждения, органы местной власти и службы безопасности отработали действия в ходе землетрясения.

Накануне учений Министерство обороны опубликовало результаты масштабного исследования, посвященного действиям населения во время стихийного бедствия, согласно которым почти 61% опрошенных полагают, что государство не готово к сценарию мощного землетрясения. Из ответов участников исследования следует, что почти 59% израильтян не знают, что делать во время землетрясения и только 0,8% опрошенных заявили, что землетрясение является достаточно сильной угрозой, требующей от государства подготовки.

Исследование выполнено по заказу Национальной службы по предотвращению последствий глобальных катастроф при министерстве обороны и в нем приняли участие 500 израильтян.

Результаты исследования также показывают, что 51% опрошенных не верят в помощь со стороны служб спасения во время стихийного бедствия, 58% владельцев квартир, построенных до 1981 года, не выразили желания провести реконструкцию зданий (ТАМА 38), чтобы подготовиться к возможному стихийному бедствию.
Учения службы тыла, во время которых отрабатывался сценарий разрушительного землетрясения, стартовали в Кармиэле и продлились 4 дня. Службы спасения отрабатывали сценарии тяжелых разрушений инфраструктуры, доставку воды и продовольствия по воздуху, создание передвижных госпиталей и временных укрытий для пострадавших и оставшихся без крова.

Сценарий Национальной службы по предотвращению последствий глобальных катастроф говорит о тысячах погибших, десятках тысяч разрушенных зданий и сотнях тысяч беженцев.  В Службе полагают, что землетрясение в Израиле неизбежно и необходимо принять меры, чтобы сократить размеры ущерба и подготовить программу действий национального масштаба.
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