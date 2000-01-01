12.06 14:52 MIGnews.com

В Бельгии террористов будут судить отдельно

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Правоохранительные органы Бельгии хотят создать специальную судебную палату для суда над сообщниками исполнителей терактов 22 марта прошлого года в Брюсселе.Об этом сообщил прокурор королевства Фредерик Ван Леу."На стол министра юстиции Бельгии уже положен проект создания палаты уголовного суда. Посмотрим, что решит парламент", — резюмировал он.Данное предложение, по словам Ван Леу, было вынесено из опасений того, что подсудимые и их родственники будут пытаться на прямую и косвенно повлиять на членов суда присяжных с целью добиться смягчения приговора.