12.06 14:28 MIGnews.com

“Педофилы с непозволительной легкостью проникают в школы”

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Депутат Кнессета от партии “Кулану” Ифат Шаша-Битон инициировала срочное заседание парламентской комиссии по вопросам просвещения, посвященное приему новых работников в систему образования. Однако речь на этот раз пойдет не о дефиците квалифицированных кадров в школах и не о недостаточном представительстве той или иной специализации. На повестке дня гораздо более серьезная проблема: полнейшая несостоятельность системы перед лицами, совершившими преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.Как известно, около недели назад была разрешена к публикации информация о задержании 49-летнего мужчины, в прошлом судимого за сексуальное насилие в отношении ребенка, и несмотря на судимость и хваленую систему надзора правоохранительных органов за секс-преступниками, сумевшего устроиться учителем младших классов. Мужчина подозревается в сексуальных домогательствах к второклассницам.Корреспондент газеты “Едиот Ахронот” провел журналистское расследование, продемонстрировавшее, насколько легко совершенно посторонний человек может назваться учителем на подмену и попасть в школу без каких-либо проверок документов, предъявления справок об отсутствии судимости и опыта в преподавании. Администрация школы свободно предоставила совершенно постороннему человеку доступ к учащимся и не контролировала ни его появление в школе, ни его поведение в стенах учебного заведения, ни его уход.По убеждению Ифат Шаша-Битон это абсолютно недопустимо. “В 2017 году, на семидесятом году существования Государства Израиль, мы терпим провал за провалом во всем, что касается защиты детей в рамках системы образования, - подчеркнула она. - Процедура отбора и найма школьного персонала, в особенности, помощников и преподавателей на подмену, абсолютно не контролируется”.“В детские сады и школы с непозволительной легкостью проникают люди, склонные к насилию и сексуальным девиациям, а также обычные люди, не имеющие никакого опыта и квалификации в преподавании, - отметила Ифат Шаша-Битон. - Именно эти случаи должны занимать систему образования! Есть гораздо более насущные проблемы, чем этический кодекс вузов, и они не встречают никакого отклика в Минпросе”.