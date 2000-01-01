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YouTube 12.06 21:15   MIGnews.com

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер Северной Кореи в телеграмме президенту РФ Владимиру Путину поздравил его и граждан России с национальным праздником.

"Примите мои сердечные поздравления Вам и вашему народу по случаю национального праздника Дня России. Я верю, что отношения между нашими странами имеют давнюю историю, а дружеские традиции будут укрепляться и дальше в рамках совместных документов, которые были утверждены обеими сторонами, и воли обоих народов", — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Он также пожелал Путину успехов в "работе по построению могучей России", передает РИА Новости.
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