12.06 21:15 MIGnews.com

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Лидер Северной Кореи в телеграмме президенту РФ Владимиру Путину поздравил его и граждан России с национальным праздником."Примите мои сердечные поздравления Вам и вашему народу по случаю национального праздника Дня России. Я верю, что отношения между нашими странами имеют давнюю историю, а дружеские традиции будут укрепляться и дальше в рамках совместных документов, которые были утверждены обеими сторонами, и воли обоих народов", — говорится в тексте поздравительной телеграммы.Он также пожелал Путину успехов в "работе по построению могучей России", передает РИА Новости.