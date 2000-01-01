12.06 10:36 MIGnews.com

Рухани выразил надежду на развитие отношений с РФ

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Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани в понедельник, 12 июня, направил российской стороне поздравление с Днем России.В направленном письме он выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между Тегераном и Москвой.Также иранский лидер выразил надежду на развитие двусторонних отношений, а также отношений на региональном и международном уровнях. Хасан Рухани пожелал здоровья и успехов российскому президенту Владимиру Путину, а также прогресса и процветания для народа РФ, передает РИА Новости.