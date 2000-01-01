Выборы в Ираке станут референдумом в поддержку Абади
В течение четырех лет пребывания в должности премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади собрал список достижений, которые заставили бы большинство политиков завидовать. Он победил исламский мятеж, который на своем пике контролировал треть страны. Также Абади управлял экономикой Ирака в результате краха мировых цен на нефть и сорвал курдскую заявку на независимость.
Однако, несмотря на эти достижения, на сегодняшних парламентских выборах второй срок ему далеко не гарантирован, сообщает в субботу, 12 мая Reuters, передает The Times of Israel.
Отметим, что в войне против ИГ Багдад испытывает относительное затишье, и многие иракцы выражают надежду на мирное будущее.
Напомним, что в последний раз выборы в законодательное собрание Ирака проводилось четыре года назад.
По данным издания, за 329 мест в парламенте страны поборются более 7 тыс. кандидатов из 18 провинций Ирака.
Победившая на выборах коалиция сформирует правительство, которое будет управлять страной в течение четырех лет.