Выборы в Ираке станут референдумом в поддержку Абади

В течение четырех лет пребывания в должности премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади собрал список достижений, которые заставили бы большинство политиков завидовать. Он победил исламский мятеж, который на своем пике контролировал треть страны. Также Абади управлял экономикой Ирака в результате краха мировых цен на нефть и сорвал курдскую заявку на независимость.Однако, несмотря на эти достижения, на сегодняшних парламентских выборах второй срок ему далеко не гарантирован, сообщает в субботу, 12 мая Reuters , передает The Times of Israel Отметим, что в войне против ИГ Багдад испытывает относительное затишье, и многие иракцы выражают надежду на мирное будущее.Напомним, что в последний раз выборы в законодательное собрание Ирака проводилось четыре года назад.По данным издания, за 329 мест в парламенте страны поборются более 7 тыс. кандидатов из 18 провинций Ирака.Победившая на выборах коалиция сформирует правительство, которое будет управлять страной в течение четырех лет.Агентство Associated Press отмечает, что на этих выборах нет наиболее популярной партии.