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Кубинский лидер осудил США за перенос посольства | Фото:12.05 08:44   MIGnews.com

Кубинский лидер осудил США за перенос посольства

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель на встрече с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в пятницу судил решение США перенести свое посольство в Иерусалим.

Об этом в субботу, 12 мая сообщает кубинское телевидение, передает РИА Новости.

По данным издания, лидер Кубы заверил, что Гавана поддерживает право палестинцев на создание собственного государства.

Уточняется, что в ходе встречи оба лидера подтвердили готовность укреплять двухсторонние связи, сотрудничество и дружбу.

Напомним, 6 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено в Тель-Авиве.

Это решение вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

Отметим, что перенос американского посольства в Иерусалим состоится в 70-ю годовщину образования еврейского государства, которая приходится на 14 мая 2018года.
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