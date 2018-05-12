12.05 08:44 MIGnews.com
Кубинский лидер осудил США за перенос посольства
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель на встрече с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в пятницу судил решение США перенести свое посольство в Иерусалим.
Об этом в субботу, 12 мая сообщает кубинское телевидение, передает РИА Новости
.
По данным издания, лидер Кубы заверил, что Гавана поддерживает право палестинцев на создание собственного государства.
Уточняется, что в ходе встречи оба лидера подтвердили готовность укреплять двухсторонние связи, сотрудничество и дружбу.
Напомним, 6 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено в Тель-Авиве.
Это решение вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
Отметим, что перенос американского посольства в Иерусалим состоится в 70-ю годовщину образования еврейского государства, которая приходится на 14 мая 2018года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии