США осудили Иран за "безрассудные действия" против Израиля
Белый дом раскритиковал Иран за "безрассудные действия", которые несут серьезную угрозу стабильности на Ближнем Востоке.
Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя нанесения Израилем авиаударов по Сирии, сообщает в субботу, 12 мая The Times of Israel.
По словам чиновницы, официальному Тегерану после нападения на Израиль нельзя доверять. Также Сандерс подчеркнула, что Вашингтон готов поддержать любые действия, направленные на самозащиту.
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что нападение Ирана на Израиль свидетельствует о правильности принятого Дональдом Трампом решения о выходе из иранской ядерной сделки.
Сандерс подчеркнула, что "настало время для ответственных наций оказать давление на Тегеран, чтобы не допустить ужасных последствий".
Напомним, иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах.
В ответ на атаку, ЦАХАЛ нанес удар по тактической противоракетной системе Железный купол, которая перехватила несколько ракет. Военнослужащие Израиля сообщили, что некоторые ракеты попали в цель, другие были перехвачены.