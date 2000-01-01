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США осудили Иран за `безрассудные действия` против Израиля | Фото:12.05 08:11   MIGnews.com

США осудили Иран за "безрассудные действия" против Израиля

Белый дом раскритиковал Иран за "безрассудные действия", которые несут серьезную угрозу стабильности на Ближнем Востоке.

Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя нанесения Израилем авиаударов по Сирии, сообщает в субботу, 12 мая The Times of Israel.

По словам чиновницы, официальному Тегерану после нападения на Израиль нельзя доверять. Также Сандерс подчеркнула, что Вашингтон готов поддержать любые действия, направленные на самозащиту.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что нападение Ирана на Израиль свидетельствует о правильности принятого Дональдом Трампом решения о выходе из иранской ядерной сделки.

Сандерс подчеркнула, что "настало время для ответственных наций оказать давление на Тегеран, чтобы не допустить ужасных последствий".

Напомним, иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах.

В ответ на атаку, ЦАХАЛ нанес удар по тактической противоракетной системе Железный купол, которая перехватила несколько ракет. Военнослужащие Израиля сообщили, что некоторые ракеты попали в цель, другие были перехвачены.
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