Либерман: ХАМАС блефует о перемирии

Туннель ХАМАСа, ставший девятым с начала года, который был обнаружен и уничтожен в секторе Газа Армией обороны Израиля, свидетельствует лишь об одном: что все разговоры руководства группировки об устойчивом перемирии с Израилем являются блефом, считает министр обороны Еврейского государства Авигдор Либерман.
"Мы не поведемся на этот блеф. Мы продолжим уничтожать террористическую инфраструктуру так, как мы сделали сегодня вечером. Единственная формула, по которой мы готовы действовать, - это восстановление в обмен на разоружение", - заявил министр.
Отдельно в пресс-службе израильского оборонного ведомства отметили, что ХАМАС говорит о своей готовности заключить с Израилем долгосрочное перемирие, но продолжает рыть тоннели в террористических целях.