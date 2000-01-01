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Мерец - против конфронтации с Ираном | Фото: страница Тамар Зандберг в Facebook12.05 20:09   MIGnews.com

Мерец - против конфронтации с Ираном

Израиль должен действовать с осторожностью, чтобы избежать полномасштабной конфронтации на севере, заявила председатель партии "Мерец" Тамар Зандберг на фоне конфронтации с Ираном, по 50 позициям которого ВВС ЦАХАЛа нанесли удар ранее на этой неделе.

В ходе визита на север Израиля она сказала, что израильтяне пережили напряженную неделю, опасаясь насилия из-за эскалации.

"Безопасность израильских граждан является высшей обязанностью государства, но мы должны действовать с осторожностью, чтобы избежать полномасштабной конфронтации, которая только усугубит опасность для израильских жителей", - цитирует Зандберг новостной портал Walla.

Политик встретился с жителями Голанских высот и с главой регионального совета Голан Эли Малкой, а также с руководителем регионального совета Кацрин Дмитрием Апарцевым.
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