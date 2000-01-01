12.05 20:09 MIGnews.com

Мерец - против конфронтации с Ираном

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Израиль должен действовать с осторожностью, чтобы избежать полномасштабной конфронтации на севере, заявила председатель партии "Мерец" Тамар Зандберг на фоне конфронтации с Ираном, по 50 позициям которого ВВС ЦАХАЛа нанесли удар ранее на этой неделе.В ходе визита на север Израиля она сказала, что израильтяне пережили напряженную неделю, опасаясь насилия из-за эскалации."Безопасность израильских граждан является высшей обязанностью государства, но мы должны действовать с осторожностью, чтобы избежать полномасштабной конфронтации, которая только усугубит опасность для израильских жителей", - цитирует Зандберг новостной портал Walla.Политик встретился с жителями Голанских высот и с главой регионального совета Голан Эли Малкой, а также с руководителем регионального совета Кацрин Дмитрием Апарцевым.