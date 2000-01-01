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Меркель: безопасность Израиля очень важна для Германии | Фото: Амос Бен Гершом, GPO12.05 18:36   MIGnews.com

Меркель: безопасность Израиля очень важна для Германии

Решение американского президента Дональда Трампа вывести США из ядерной сделки с Ираном лишь усугубило напряженность на Ближнем Востоке, утверждает канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы следим за происходящим между Ираном и Израилем, подразумевая, что безопасность Израиля очень важна для Германии", - заявила глава германского правительства на церемонии вручения ей награды "Лампада мира" Святого Франциска.

Данная религиозная награда является главным проявлением почета в францисканском мире. Меркель была удостоена ее за помощь беженцам. Церемония состоялась 12 мая в итальянском городе Ассизи.

В своей речи канцлер призвала Европу помнить и укреплять свои духовные ценности, если она хочет защитить свой собственный мир и безопасность.

"Если мы не знаем, как вернуть Европе душу, мы проиграем эту игру", - сказала она, цитируя бывшего президента Европейской комиссии Романо Проди.

В то же время, переходя к теме африканских беженцев – проблеме, которая волнует едва ли не каждого итальянца, – Ангела Меркель отметила, что "если мы хотим мира, то должны думать не только о своем собственном благополучии. Надо должны искать решение совместно с нашими соседями".

Также одним из поднятых ею вопросов был конфликт в Украине.

"Нас беспокоит Украина . Мы пытаемся обеспечить соблюдение Минских соглашений, но перемирие нарушается каждую ночь, каждый день стороны несут человеческие потери. Украинцы не одиноки", - добавила канцлер.
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