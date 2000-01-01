12.05 17:39 MIGnews.com

Секретная встреча Нетаниягу с послом ОАЭ в Вашингтоне

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Израиль продолжает налаживать контакты с представителями даже тех государств, которые пока что не признали факт его существования.Так, как сообщает агентство Associated Press, в начале марте этого года премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел встречу с послом Объединенных Арабских Эмиратов в США Юсефом аль-Отайбой.По данным журналистов, их беседа состоялась во время обеда в одном из самых популярных среди американских небожителей месте – ресторане Milano, расположенном в районе американской столицы Джорджтаун.Отмечается, эмиратский дипломат обедал в Milano вместе с послом Бахрейна в США Абдуллой бин Рашидом бин Абдуллой Аль Халифой и начальником отдела политического планирования Госдепартамента Брайаном Хуком.Вдруг ему сообщили, что по чистому стечению обстоятельств туда направляется израильский премьер с супругой, которые как раз 4 марта прибыли в Штаты с трехдневным визитом. Через владельца ресторана и одного из журналистов Отайба предложил Нетаниягу встретиться и тот неожиданно согласился.Прежде чем покинуть ресторан, вместе с женой Сарой он подошел к столику, за которым сидел эмиратский посол (к слову, считающийся одним из самых влиятельных арабских дипломатов в США), ответил на несколько вопросов по поводу Ирана и других тем, посмеялся о внезапности ситуации и обменялся рукопожатием с двумя послами.Официально ни израильские, ни эмиратские чиновники об этой встрече не сообщали, однако сразу шесть источников, которые либо присутствовали при этом, либо были об этом проинформированы, это подтверждают.Посольства Израиля и ОАЭ в Вашингтоне отказались это как-либо комментировать.На самом деле, эта встреча не означает оттепель в отношениях ОАЭ с Еврейским государством, либо какое-либо другое изменение в официальной политике Абу-Даби. Но однозначно можно сказать одно - страны Залива скрывют свое дружелюбное отношение к Израилю все меньше.