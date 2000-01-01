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Секретная встреча Нетаниягу с послом ОАЭ в Вашингтоне | Фото: Коби Гидеон, GPO12.05 17:39   MIGnews.com

Секретная встреча Нетаниягу с послом ОАЭ в Вашингтоне

Израиль продолжает налаживать контакты с представителями даже тех государств, которые пока что не признали факт его существования.

Так, как сообщает агентство Associated Press, в начале марте этого года премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел встречу с послом Объединенных Арабских Эмиратов в США Юсефом аль-Отайбой.

По данным журналистов, их беседа состоялась во время обеда в одном из самых популярных среди американских небожителей месте – ресторане Milano, расположенном в районе американской столицы Джорджтаун.

Отмечается, эмиратский дипломат обедал в Milano вместе с послом Бахрейна в США Абдуллой бин Рашидом бин Абдуллой Аль Халифой и начальником отдела политического планирования Госдепартамента Брайаном Хуком.

Вдруг ему сообщили, что по чистому стечению обстоятельств туда направляется израильский премьер с супругой, которые как раз 4 марта прибыли в Штаты с трехдневным визитом. Через владельца ресторана и одного из журналистов Отайба предложил Нетаниягу встретиться и тот неожиданно согласился.

Прежде чем покинуть ресторан, вместе с женой Сарой он подошел к столику, за которым сидел эмиратский посол (к слову, считающийся одним из самых влиятельных арабских дипломатов в США), ответил на несколько вопросов по поводу Ирана и других тем, посмеялся о внезапности ситуации и обменялся рукопожатием с двумя послами.

Официально ни израильские, ни эмиратские чиновники об этой встрече не сообщали, однако сразу шесть источников, которые либо присутствовали при этом, либо были об этом проинформированы, это подтверждают.

Посольства Израиля и ОАЭ в Вашингтоне отказались это как-либо комментировать.

На самом деле, эта встреча не означает оттепель в отношениях ОАЭ с Еврейским государством, либо какое-либо другое изменение в официальной политике Абу-Даби. Но однозначно можно сказать одно - страны Залива скрывют свое дружелюбное отношение к Израилю все меньше.
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