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США сохранили сделку об `открытом небе` с ОАЭ | Фото:12.05 13:29   MIGnews.com

США сохранили сделку об "открытом небе" с ОАЭ

США и ОАЭ оставили в силе соглашение об "открытом небе" в сфере гражданских авиаперевозок.

Об этом в субботу, 12 мая сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на заявление посла ОАЭ в США Юсефа аль‐Отейбы, передает РИА Новости.

По данным издания, стороны приветствовали все условия и положения соглашения о воздушных перевозках, включая "пятую свободу".

Уточняется, что переговоры проходили в Вашингтоне.


Отмечается, что документ остается в полном виде без изменений. У эмиратских и американских компаний сохраняется право добавлять рейсы и менять услуги.

Согласно "пятой свободе", авиакомпании могут брать на борт пассажиров в пункте транзита и перевозить их напрямую в страну назначения.

На сегодня арабские перевозчики таким образом перевозят европейцев в США.
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