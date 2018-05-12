12.05 13:29 MIGnews.com
США сохранили сделку об "открытом небе" с ОАЭ
США и ОАЭ оставили в силе соглашение об "открытом небе" в сфере гражданских авиаперевозок.
Об этом в субботу, 12 мая сообщает эмиратское информационное агентство WAM
со ссылкой на заявление посла ОАЭ в США Юсефа аль‐Отейбы, передает РИА Новости
.
По данным издания, стороны приветствовали все условия и положения соглашения о воздушных перевозках, включая "пятую свободу".
Уточняется, что переговоры проходили в Вашингтоне.
Отмечается, что документ остается в полном виде без изменений. У эмиратских и американских компаний сохраняется право добавлять рейсы и менять услуги.
Согласно "пятой свободе", авиакомпании могут брать на борт пассажиров в пункте транзита и перевозить их напрямую в страну назначения.
На сегодня арабские перевозчики таким образом перевозят европейцев в США.
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