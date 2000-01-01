12.05 09:56 MIGnews.com

Нетаниягу: Место всех иностранных посольств - в Иерусалиме

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в четверг вечером, 11 мая, принял участие в конференции активистов "Ликуда" и выразил полную поддержку переезду американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим."Иерусалим - это вечная столица еврейского народа, это столица Государства Израиль, и все посольства, и особенно посольство нашего друга, Соединенных Штатов, должны переехать в Иерусалим. Это их естественное место", - заявил Нетаниягу.Министр охраны окружающей среды Зеев Елкин (Ликуд) поддержал заявление Нетаниягу и сказал: "Я приветствую недвусмысленное требование премьер-министра в его выступлении о том, чтобы все посольства переехали в Иерусалим, прежде всего, американское посольство".Биньямин Нетаниягу выступил с подобным заявлением на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп решил, что посольство США в Израиле останется в Тель-Авиве и не переедет в Иерусалим.В среду в СМИ появились сообщения о том, что Трамп принял это решение и уже проинформировал Нетаниягу об этом.Позднее, в среду, заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс сказала журналистам, что Трамп не принял решение о перемещении посольства и все еще рассматривает эту возможность.Последнее сообщение по этому вопросу было получено от вице-президента Майка Пенса, который сказал на приеме в честь Дня Независимости Израиля, что администрация Трампа все еще рассматривает вопрос о переезде посольства.