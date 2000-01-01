12.05 09:32 MIGnews.com

НАТО: Австралия может направить больше военных в Афганистан

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Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил в пятницу, 12 мая, что рассматривает вопрос о просьбе НАТО о вводе дополнительных войск в Афганистан, поскольку президент США Дональд Трамп намерен расширить миссии под руководством НАТО на несколько тысяч.Тернбулл не уточнил детали просьбы военных властей НАТО, которую он получил во время визита в Афганистан в конце прошлого месяца, хотя и сказал, что был "открытым" к этой идее."Мы, безусловно, открыты для расширения нашего участия там, но мы, очевидно, должны рассмотреть обязательства австралийских сил обороны в других частях региона и даже в других частях мира", - сказал Тернбулл журналистам в Сиднее."Очень важно, чтобы мы продолжили - мы и другие наши союзники в усилиях в Афганистане - работать вместе", - сказал он.В настоящее время насчитывается около 300 военнослужащих из Австралии, дислоцированных в Афганистане, занимающихся обучением и консультированием афганских сил.