12.05 09:16 MIGnews.com

Лавров: Трамп настроен на нормализацию отношений с РФ

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп настроен на нормализацию отношений с Россией."Дональд Трамп на встрече в Белом доме подтвердил свой настрой – он потом это и в твиттере написал – на нормализацию отношений", – приводи слова Лаврова Интерфакс.При этом он отметил, что Россия оставляет на усмотрение Трампа и его команды вопрос о форматах развития двусторонних отношений, и готова двигаться настолько, насколько это удобно новой администрации Белого дома.Напомним, что Сергей Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон в среду провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с Трампом.