Лавров: Трамп настроен на нормализацию отношений с РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп настроен на нормализацию отношений с Россией.
"Дональд Трамп на встрече в Белом доме подтвердил свой настрой – он потом это и в твиттере написал – на нормализацию отношений", – приводи слова Лаврова Интерфакс.
При этом он отметил, что Россия оставляет на усмотрение Трампа и его команды вопрос о форматах развития двусторонних отношений, и готова двигаться настолько, насколько это удобно новой администрации Белого дома.
Напомним, что Сергей Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон в среду провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с Трампом.