Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Официальный сайт МИД РФ 12.05 09:16   MIGnews.com

Лавров: Трамп настроен на нормализацию отношений с РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп настроен на нормализацию отношений с Россией.

"Дональд Трамп на встрече в Белом доме подтвердил свой настрой – он потом это и в твиттере написал – на нормализацию отношений", – приводи слова Лаврова Интерфакс.

При этом он отметил, что Россия оставляет на усмотрение Трампа и его команды вопрос о форматах развития двусторонних отношений, и готова двигаться настолько, насколько это удобно новой администрации Белого дома.

Напомним, что Сергей Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон в среду провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с Трампом.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:56
Нетаниягу: Место всех иностранных посольств - в Иерусалиме
09:32
НАТО: Австралия может направить больше военных в Афганистан
08:44
Страшная авария на шоссе №5: грузовик перевернулся и сгорел
08:30
Автономия конфисковала сотни единиц огнестрельного оружия
08:20
Израиль: за "зеленой линией" построят 15 000 новых домов
07:18
Иракская армия обещает освободить Мосул до Рамадана
07:07
Летний отдых у моря: Шезлонги дешевые, еда дорогая
07:07
На Израиль надвигается волна тяжелой жары
06:32
Захарова о фото встречи Лаврова и Трампа: CNN пробил дно
06:24
Израиль выступит первым в финале Евровидения  
05:20
Арье Дери вызовут на допрос
04:26
Названы страны с наиболее развитым туризмом
03:28
Пешие прогулки - один из лучших способов сбросить вес
02:50
Берлин. Стриптизерши избили каблуками пенсионера-буяна
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus