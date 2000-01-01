12.05 21:21 MIGnews.com

США: ведущая заговорила по-русски в ожидании “вторжения РФ”

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Ведущая американского телеканала Fox News Джули Рогински в начале программы ClapBack обратилась к телезрителям на русском языке. Таким образом, она прокомментировала якобы имеющиеся связи президента США Трампа с Кремлем.“Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день”, — сказала Рогински на русском языке, практически без акцента.Затем телеведущая перешла на английский язык, прокомментировав свои действия желанием показать “потенциальным хозяевам”(то есть России. — ред.) свое умение говорить по-русски:“Стоит им вторгнуться в какую-нибудь страну или затащить ее в свою сферу влияния, они заставляют местных жителей учить русский язык. Ну а я хотела просто показать, что у меня уже все схвачено”, — подчеркнула ведущая.Кроме этого, Рогински напомнила о телефонном разговоре экс-советника Трампа Майкла Флинна с российским послом Сергеем Кисляком, после которого якобы Трамп уволил Флинна:“Обращаясь к нашим хозяевам из России, особенно к Володе из Ленинграда (переходит на русский): “Наша демократия сильнее, чем вы, вы не победите!” — резюмировала Джули Рогински.