Младича не отпустят на лечение в Россию

Международный трибунал по бывшей Югославии отказался временно освободить бывшего командира армии боснийских сербов Ратко Младича для прохождения лечения в России.
Такое решение трибунала принято в связи с отсутствием гарантий того, что обвиняемый вернется на место проведения суда.
Напомним,бывшего командующего силами боснийских сербов Ратко Младича обвиняют в геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в преступлениях против человечности, предположительно совершенных в начале 90-х годов в Боснии и Герцеговине. По мнению обвинения, вместе с бывшим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем он играл ключевую роль в планировании этнических чисток.