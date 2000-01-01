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kremlin.ru 12.05 19:20   MIGnews.com

Лавров и МИД Иордании обсудили зоны безопасности в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади обсудил укрепление перемирия в Сирии в рамках достигнутых в Астане договоренностей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В сообщении говорится: "Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы взаимодействия в региональных делах с упором на сирийское урегулирование в контексте усилий по укреплению и расширению режима прекращения боевых действий в Сирии в развитие подписанного 4 мая в Астане и поддержанного правительством Сирии меморандума о создании зон деэскалации, в том числе в приграничье с Иорданией".

Напомним, 4 мая представители России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании зон деэскалации на территории Сирии. В соответствии с соглашением с 6 мая в этих зонах введен запрет на военную активность и полеты авиации. При этом создание этих зон не означает прекращения борьбы с террористическими группировками.
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