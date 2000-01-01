Путин выступит на форуме "Один пояс – один путь"

Российский президент вместе с лидером КНР Си Цзиньпином и генсеком ООН Антониу Гутерришем откроют международный форум в столице Китая, передает РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера.
Глава российского государства произнесет речь, посвященную тому, как РФ видит улучшение экономического сотрудничества на территории Евразии. В частности, президент РФ намерен предложить несколько инициатив по организации кратчайших маршрутов для грузоперевозок от Атлантики до Тихого океана через территории РФ и ЕАЭС, заявляет помощник государственного лидера Юрий Ушаков.
Также на мероприятии, посвященном международному сотрудничеству, выступят председатель КНР и генеральный секретарь ООН.
Мероприятие начнется в Пекине 14 мая и продлится два дня.