Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












kremlin.ru 12.05 19:00   MIGnews.com

Путин выступит на форуме "Один пояс – один путь"

Российский президент вместе с лидером КНР Си Цзиньпином и генсеком ООН Антониу Гутерришем откроют международный форум в столице Китая, передает РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера.

Глава российского государства произнесет речь, посвященную тому, как РФ видит улучшение экономического сотрудничества на территории Евразии. В частности, президент РФ намерен предложить несколько инициатив по организации кратчайших маршрутов для грузоперевозок от Атлантики до Тихого океана через территории РФ и ЕАЭС, заявляет помощник государственного лидера Юрий Ушаков.

Также на мероприятии, посвященном международному сотрудничеству, выступят председатель КНР и генеральный секретарь ООН.

Мероприятие начнется в Пекине 14 мая и продлится два дня.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:15
Израильтянин вышел в финал "Евровидения-2017"
18:36
Пакистан: взорван кортеж чиновника. Десятки погибших
17:23
Италия: израильский бизнесмен погиб в ДТП
17:14
В центре Рима произошел взрыв. Сработала бомба с таймером
16:56
Украден единственный экземпляр приквела “Гарри Поттера”
16:47
В Израиле - мода на крупногабаритные квартиры
15:51
Турция видит “новое начало” в отношениях с США
15:20
МИД ПА: Аббас и Путин не обсуждали закупку вооружений
14:49
Макрон проведет переговоры с Меркель в Берлине 15 мая
13:58
Британская полиция просит помощи у поклонников Гарри Поттера
13:37
В Австрии захвачен банк
13:21
Атака саудов против порта Ходейда вызовет массовое бегство
13:06
Убийцу Фукаха выгнали из ХАМАСа за аморальное поведение
12:55
Сотни женщин идут в "параде шлюх" по Тель-Авиву  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus