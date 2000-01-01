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Кремль: в США одержимы `российским фактором` | Фото: Thinkstock13.05 06:15   MIGnews.com

Кремль: в США одержимы "российским фактором"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в последнее время в США одержимы "российским фактором".

В связи с этим представители Кремля выражают сожаление, передает РИА Новости. Песков напомнил, что у России есть собственная повестка и множество проблем внутренних проблем, а это для власти РФ первоочередное значение.

Также Песков заметил, что Россия не пыталась оказывать какое-либо влияние на внутреннюю политику США и не намерена делать этого в дальнейшем. Пресс-секретарь выразил надежду, что скоро подобная одержимость пропадет.

Ранее американский президент написал в соцсетях о том, что Россия, скорее всего, посмеивается про себя, наблюдая попытки представителей Демпартии "оправдать проигрыш" в избирательной кампании.

Также в течение нескольких месяцев после выборов в американских СМИ активно обсуждается тема возможности российского влияния на выборы в США.
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