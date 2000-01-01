12.05 15:51 MIGnews.com

Турция видит “новое начало” в отношениях с США

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его визит в США может ознаменовать “новое начало” в отношениях между Турцией и США, которые являются союзниками по НАТО.Данное заявление было сделано, несмотря на то, что ранее Анкара возмутилась решению Штатов вооружить курдских повстанцев из формирований YPG в Сирии, которые ведут бои против террористов.Отметим, что турецкий лидер уже на следующей неделе отправится с официальным визитом в США, где он встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.В тоже время Эрдоган вновь подчеркнул, что решение Трампа о вооружении курдов противоречит стратегическим интересам двух стран. Он также отметил, США переживают “переходный период” и что такие решения, как вооружение YPG, относятся к политике предыдущей администрации.Во время пресс-конференции в аэропорту Анкары, организованной перед отъездом в Китай, Эрдоган заявил:“США в настоящее время находятся на переходном этапе. Мы должны быть более внимательными и чуткими”.