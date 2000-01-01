Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 12.05 15:51   MIGnews.com

Турция видит “новое начало” в отношениях с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его визит в США может ознаменовать “новое начало” в отношениях между Турцией и США, которые являются союзниками по НАТО.

Данное заявление было сделано, несмотря на то, что ранее Анкара возмутилась решению Штатов вооружить курдских повстанцев из формирований YPG в Сирии, которые ведут бои против террористов.

Отметим, что турецкий лидер уже на следующей неделе отправится с официальным визитом в США, где он встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

В тоже время Эрдоган вновь подчеркнул, что решение Трампа о вооружении курдов противоречит стратегическим интересам двух стран. Он также отметил, США переживают “переходный период” и что такие решения, как вооружение YPG, относятся к политике предыдущей администрации.

Во время пресс-конференции в аэропорту Анкары, организованной перед отъездом в Китай, Эрдоган заявил:

“США в настоящее время находятся на переходном этапе. Мы должны быть более внимательными и чуткими”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:20
МИД ПА: Аббас и Путин не обсуждали закупку вооружений
14:49
Макрон проведет переговоры с Меркель в Берлине 15 мая
13:58
Британская полиция просит помощи у поклонников Гарри Поттера
13:37
В Австрии захвачен банк
13:21
Атака саудов против порта Ходейда вызовет массовое бегство
13:06
Убийцу Фукаха выгнали из ХАМАСа за аморальное поведение
12:55
Сотни женщин идут в "параде шлюх" по Тель-Авиву  
12:37
Турция: задержаны 53 сотрудника Стамбульской фондовой биржи
12:19
Экс-глава ФБР объяснил, за что его уволили
11:27
Врыв в центре Рима: никто не пострадал
11:20
Российский Су-27 пролетел в шести метрах от самолета ВМС США
10:51
Китай призвал США не политизировать экономические вопросы
10:45
Израиль: штрафы за нарушение прав работников
09:56
Нетаниягу: Место всех иностранных посольств - в Иерусалиме
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus