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twitter.com/@EmmanuelMacron 12.05 14:49   MIGnews.com

Макрон проведет переговоры с Меркель в Берлине 15 мая

Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник, 15 мая, в Берлине, на следующий день после его запланированной инаугурации в воскресенье, 14 мая.

Визит был объявлен в пятницу, 12 мая, пресс-секретарем Меркель Штеффеном Зайбертом во время регулярной пресс-конференции правительства.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель поздравила новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона с его "эффектным" успехом на выборах, пообещав помочь Франции решить проблему безработицы и сотрудничать с ним в целях содействия стабильности в Европе.

"Эммануэль Макрон питает надежды миллионов французов и многих людей в Германии и всей Европе", - заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 8 мая.

"Он провел мужественную про-европейскую кампанию, выступает за открытость миру и решительно настроен на социальную рыночную экономику", - отметила Меркель.
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