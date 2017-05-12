"Ось зла Саудия-Израиль запугана и строит заборы"

Шейх Хассан Насралла выступил в связи с годовщиной ликвидации военного командующего “Хизбаллы”, Мустафы Бадр ад-Дина.
Насралла сообщил, что Израиль “слаб” и в качестве доказательства привел инцидент на границе две недели назад, когда в Израиль проник ливанский гражданин и дошел до Кирьят-Шмоны.
Насралла сообщил: “Инцидент привел в ярость Израиль и продемонстрировал, что все предпринимаемые им усилия - бесполезны и тщетны. Гражданин Ливана без всякого военного опыта и подготовки проник через все их уровни защиты, и они осознали, насколько слабы их армия, службы безопасности и разведка. И они решили построить забор, бетонный забор. Им придется построить еще много бетонных заборов - и мы все станем тому свидетелями”.
О Бадр эд-Дине Насралла сказал: “Он в наших сердцах и в наших умах постоянно, он не отсутствовал ни одного дня за минувший год. Мы благодарим его за великую жертву, он и сегодня - командир и солдат на каждом фронте”.
Насралла произносит свои речи почти через 11 лет после окончания Второй Ливанской Войны. С тех пор “Хизбалла” накопила гигантский арсенал ракет, некоторые из которых могут поражать цели в любой точке Израиля. Еще одна война, скорее всего, окажется куда более разрушительной для обеих сторон. Если начнется война “Израиль фактически закроется”: Не будет морского сообщения, гражданской авиации, школы и бизнесы закроются на продолжительное время. Ракетный арсенал “Хизбаллы” позволяет ей наносить точные удары по специфическим целям. ЦАХАЛ не сидит сложа руки и готовит “Хизбалле” ответ - маневренную войну на ее территории. Подробнее об этом можно прочитать в материале "В следующую войну Израиль намерен вдребезги разбить "Хизбаллу".
Именно в тот момент, когда Насралла произносил свою речь, ливанская система коммуникаций подверглась массивной хакерской атаке. Десятки тысяч ливанских граждан получили звонки и sms-сообщения от медиа департамента “Хизбаллы”. В них говорилось: “Наш шахид сейчас произносит речь перед вами”. В дополнение к этому через whatsapp были получены сообщения “Убийца Насралла продолжает лгать”. Такие же сообщения были получены ливанскими веб-сайтами и порталами.
Близкая в “Хизбалле” газета Al-Akhbar пишет: “Израильско-саудовская ось зла продолжает войну в медиа против Ливанского Сопротивления в надежде зародить в нем семена вражды”. Газета утверждает, что атака последовала после мощной кампании в контролируемой Саудами прессе и на канале Al-Arabia, в которой на протяжении нескольких недель распространялась информацию о том, что Бадр ад-Дин был убит своими - в результате внутреннего соперничества и разборок в руководстве “Хизбаллы”.
Газета напоминает, что с подобными же заявлениями выступал начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот. Al-Akhbar сообщает, что “десятки тысяч страниц в facebook были наполнены ложью, распространяемой Al-Arabia, ложью, которая со всех сторон заляпана израильскими отпечатками пальцев”.
Медиа-департамент “Хизбаллы” был вынужден издать разъяснение, в котором сообщается о том, что в ходе выступления Насраллы “были совершены манипуляции с одним из телефонов в офисе департамента, и многие граждане получили сообщения с этого номера, сообщения, целью которых было причинить вред Сопротивлению и его лидеру”.