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flickr 12.05 10:51   MIGnews.com

Китай призвал США не политизировать экономические вопросы

Вице-министр финансов Китая Чжу Гуанъяо заявил на брифинге в Пекине в пятницу, 12 мая, что экономические вопросы не должны быть политизированы, когда его спросили, связаны ли результаты 100-дневного плана торговых переговоров с Соединенными Штатами с ядерной проблемой Северной Кореи.

США и Китай будут расширять торговлю говядиной и курицей, и расширять доступ для финансовых фирм, как заявил министр торговли США Уилбур Росс в четверг, 11 мая, о первых ощутимых результатах торговых переговоров, которые начались в прошлом месяце.

Президент США Дональд Трамп ранее призывал Китай сделать больше для обуздания действий КНДР в обмен на благоприятную торговую политику.
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