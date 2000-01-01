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Фото из архива 12.04 10:15   MIGnews.com

Российские суда покинули сирийский порт Тартус

Российские боевые корабли вышли из сирийского порта города Тартус в связи с военными учениями.

Компания Image satellite international предоставила спутниковые снимки, на которых видно, что российский флот покинул сирийский порт в городе Тартус. В агентстве предположили, что такие действия связаны с возможным скором ракетным ударом по Сирии.

"Коммерсант" собщил, что вывод российских судов из порта связан с плановыми военными учениями, проходящими у побережья Сирии, после которых эскадра вернется на постоянное место дислоцирования.
скриншот с Facebook

Напомним, обстановка вокруг Сирии на данный момент крайне напряженная. После химической атаки, отразившейся на мирных жителях города Дума, Трамп заявил, что готов атаковать Сирию ракетными войсками, на что Россия ответила, что будет отражать любые атаки оружием массового поражения, направленные в Сирию.
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